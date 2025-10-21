Santa Marta en Alerta Naranja por lluvias

Santa Marta

Las autoridades en Santa Marta decretaron la Alerta Naranja luego del fuerte aguacero que por más de tres horas cayó en la capital del Magdalena, y siguiendo las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- y del Centro Nacional de Huracanes (NOAA), ante el avance de la onda tropical AL98, ubicada sobre el oriente del mar Caribe y con una probabilidad de formación ciclónica del 50% en las próximas 48 horas y del 80% en los próximos siete días.

“Estamos actuando de manera preventiva. Nuestro compromiso es proteger la vida de los samarios y minimizar cualquier riesgo. Hacemos un llamado a la comunidad para mantenerse informada por los canales oficiales y evitar exponerse en zonas de riesgo”, señaló el alcalde Carlos Pinedo Cuello.





Suspensión de clases

De acuerdo con el informe preliminar, se reportan daños en los techos, corte de fluido eléctrico, rebosamiento de aguas residuales, afectación de mobiliario y papelería, por lo que estas instituciones educativas no tendrán clases: IED Rodrigo de Bastidas, Madre Laura, El Carmen de Pescaíto; El Parque, El Pantano, IED Gabriela Mistral, José Laborde Gnecco de Gaira, El Pando, Megacolegio Aluna, Liceo del Norte, Megacolegio Quinto Centenario y Ondas del Caribe.

Se mantienen las alertas

De acuerdo con el IDEAM, se mantienen las siguientes alertas para el Distrito de Santa Marta:

1. Alerta Naranja por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los ríos Gaira, Manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego.

2. Alerta Roja por riesgo de deslizamientos de tierra en zonas rurales, debido a las lluvias registradas en los últimos días.

3. Alerta Amarilla Meteomarina por condiciones de viento, oleaje y tiempo lluvioso en el litoral samario.