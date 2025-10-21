“Toda persona debe tener garantías para un juicio justo”: Sergio Fajardo tras absolución de Uribe

Cali

El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció este martes sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunto soborno y fraude procesal.

Señaló que es fundamental garantizar un juicio justo y evitar la politización de la justicia en Colombia, destacando la importancia de que los jueces actúen “sin quedar atrapados en una discusión política”.

“Toda persona se le tienen que dar las garantías para que tenga un juicio justo, para que rompamos la politización en la aplicación de la justicia en Colombia. Eso es lo que yo espero para el presidente Álvaro Uribe, para mí y para cualquier persona”, señaló.

El candidato se pronunció dese Cali, durante el lanzamiento de su “Plan Guardián”, la estrategia de seguridad que presentó como eje central de su propuesta de gobierno.