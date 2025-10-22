Detectaron posible intento de envenenamiento contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Las autoridades ecuatorianas investigan un posible intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa, luego de que su equipo de seguridad detectara sustancias tóxicas en un obsequio recibido durante una actividad oficial en Babahoyo, el pasado viernes 17 de octubre.

De acuerdo con información de la Casa Militar de la Presidencia de la República, el equipo de Protocolo Presidencial recibió de una emprendedora local varios productos artesanales que fueron sometidos a una revisión de rutina. Durante el procedimiento, se detectó que tres de los ocho artículos (una mermelada de tamarindo, una de chocolate y una mistela de cacao) contenían sustancias químicas altamente peligrosas.

Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados, donde los análisis técnicos y toxicológicos confirmaron la presencia de cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos considerados altamente tóxicos y potencialmente mortales si son ingeridos.

Tras conocerse los resultados, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del obsequio y las circunstancias en las que fue entregado.

