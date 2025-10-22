Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el umbral para los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
