Estos son algunos hábitos que causan inflamación en el celebro y podrían desencadenar enfermedades

Este miércoles, 22 de octubre, el neurólogo Leonardo Bello habló en los micrófonos de Salud y Algo Más sobre la inflamación en el cerebro y el rol que este padecimiento cumple en varias enfermedades del cuerpo humano.

El doctor Bello inició su intervención enfatizando en que hay un tipo de inflamación que sirve y “hay otra crónica que no nos sirve. La neuro inflamación es la inflamación del cerebro”.

“Puede ocurrir por un golpe, una infección o consumo de algunas sustancias”, mencionó.

Bello dijo que “el cerebro tiene dos células importantes en el sistema inmunológico, ellas defienden a las hormonas de los agentes agresores, pero la situación cambia cuando se hace de manera crónica, cuando por meses o años estamos generando esta inflamación en el cerebro”.

Lo anterior porque, según contó, hay hábitos que tienen las personas que causan una inflamación constante en este órgano.

¿Cuáles son los tres hábitos que más causan inflamación en el cerebro?

Bello dijo que son tres los hábitos, y se trata de: el estrés, la mala alimentación y la deficiencia del sueño.

“Son las tres causas que más inflaman el cerebro y las que más vemos en la población”, comentó.

Agregó: “Nos alimentamos muy mal, muy bajo en omega-3, en grasa. No dormimos bien, no llegamos a las fases profundas de sueño”.

“Vivimos estresados debido a diversos factores y orígenes como el trabajo o la familia”, contó.

Finalmente, dijo: “Eso que no modificamos, por meses o años, están asociadas a la mayoría de enfermedades neurodegenerativas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

