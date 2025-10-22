Fiscalía envió a la cárcel a hombre señalado del crimen de su expareja en Barranquilla

Barranquilla

Este 22 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que fue judicializado un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental en la capital del Atlántico.

El violento episodio ocurrió en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el suroccidente de Barranquilla.

Según el ente investigador, un fiscal de la Seccional Atlántico le imputó al sujeto los delitos de feminicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Aunque el procesado no aceptó cargos, por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima de 34 años, llegó a su vivienda y, al parecer, se encontró con el hoy procesado.

En medio de una fuerte discusión, el hombre la atacó en varias oportunidades con un arma de fuego, provocando su deceso.

“La captura del presunto agresor fue materializada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 7 de octubre”, concluyó la entidad.