Los veedores de salud piden declarar la alerta hospitalaria en Caldas

Manizales

Los veedores de usuarios en Caldas han emitido un llamado urgente a las administraciones locales y departamentales. La solicitud es para que se declare una emergencia hospitalaria y médica, debido al colapso actual de clínicas y hospitales.

Este colapso se atribuye al elevado número de usuarios y a la falta de atención para los afiliados a la Nueva EPS, a raíz del cierre de servicios por parte de varias instituciones médicas debido a los constantes incumplimientos del asegurador, este es el mensaje que envía el veedor Gabriel Palacio a las autoridades locales.

Salas de urgencias con máxima ocupación

La situación de la salud en Caldas ha alcanzado un punto crítico, llevando a los veedores de usuarios a emitir un llamado urgente a las administraciones locales y departamentales para que declaren una emergencia hospitalaria y médica.

“Verdaderamente no hay donde ubicar más usuarios que lleguen a solicitar los servicios de urgencias. Ya el Hospital Santa Sofía está cerrado, ya Avidanti está cerrado. Sinceramente, nos estamos declarando ya en una emergencia hospitalaria”, destacó el vocero ciudadano.

La solicitud surge a raíz del colapso inminente que experimentan las clínicas y hospitales del departamento.