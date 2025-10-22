Marco Rubio llegará a Israel el jueves 23 y se reunirá el 24 de octubre con Netanyahu

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizará mañana jueves en Israel y está previsto que se reúna el viernes con el primer ministro Benjamín Netanyahu, según confirmó una portavoz del gobierno.

“El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llegará el jueves y tiene previsto reunirse con el primer ministro el viernes”, dijo en una videoconferencia con la prensa la portavoz Shosh Bedrosian.

Se trata de la tercera visita de Rubio a Israel desde mediados de septiembre, lo que según Bedrosian “demuestra aún más la relación estrecha que tienen Israel y Estados Unidos al conmemorar este momento histórico”.

Su visita llega precedida por la del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, junto al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, quienes han querido -desde Israel- transmitir un mensaje tranquilizador sobre la estabilidad del actual alto el fuego en Gaza.

Además, Vance anunció ayer la creación de un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar (CMCC, en inglés) a unos 20 kilómetros de Gaza, desde el que israelíes y estadounidenses planean supervisar la reconstrucción de Gaza, la entrada de ayuda y la presencia de tropas internacionales en la Franja, que no estarían compuestas por estadounidenses.

Sin mencionar a los gazatíes, Vance aseguró que Israel será quien dé el visto bueno a las fuerzas que serán desplegadas en Gaza y dijo que no va a haber imposiciones en lo que respecta a la presencia de tropas extranjeras en su territorio.

El pasado domingo, Israel volvió a bombardear de nuevo el enclave tras la muerte de dos soldados, matando a 45 palestinos y poniendo en peligro la continuidad del alto el fuego.

