JD Vance: “Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas”

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, en febrero de 2025. FOTO: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / MOHAMMED BADRA ( EFE )

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió a Hamás desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, de que si el grupo palestino “no cumple con el acuerdo” de alto el fuego “empezarán a pasar cosas muy malas”.

Vance aterrizó este martes 21 de octubre en Tel Aviv para afianzar junto a Israel este acuerdo impulsado por la administración estadounidense, del que de momento solo se ha aplicado la primera fase con acusaciones cruzadas entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás de haber violado el alto el fuego.

“Nuestra advertencia a Hamás es muy directa. Los términos del plan de 20 puntos que el presidente (Donald Trump) presentó son muy claros. Cuenta con el apoyo no solo de Israel, sino también de todos nuestros amigos árabes del Golfo. Se trata de que Hamás debe desarmarse”, agregó.

Sin embargo, reconoció que el desarme de los islamistas “llevará algo de tiempo” y que tendrá que hacerse a través de un “aparato de seguridad y humanitario”, que aseguró están discutiendo con los mediadores.

“Y si Hamás no coopera, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Hamás será aniquilado”, avisó.

Sobre esta cuestión, el grupo palestino no ha mostrado una posición clara y en un primer momento dijo estar abierto a entregar armas ofensivas y quedarse con las defensivas hasta que se completara la retirada total de las tropas israelíes.

Además, algunos líderes de Hamás en el exilio recientemente condicionaron la entrega de sus armas a la creación de un Estado palestino que pudiera incluir a sus milicianos en un Ejército y con un gobierno tecnócrata sin tutela extranjera, un aspecto que recoge el plan de Trump.

Sobre el regreso a Israel de los 15 cadáveres de rehenes que siguen en Gaza, Vance reconoció que esto “no sucederá de la noche a la mañana” porque muchos siguen “enterrados bajo miles de kilos de escombros” e incluso avisó de que “nadie sabe siquiera donde están” algunos de ellos.

“Eso no significa que no debamos trabajar para encontrarlos ni que no confiemos en que lo haremos. Es solo una razón para recomendar un poco de paciencia. Esto va a llevar algo de tiempo”, añadió.

Hamás anunció hoy que entregará, a las 21.00 horas de Israel, los cuerpos de otros dos rehenes al Comité de la Cruz Roja, que posteriormente trasladará al Ejército israelí como parte del acuerdo del alto el fuego.

Si los cuerpos entregados pertenecen a algunos de los rehenes, quedarían en el enclave 13 de ellos.

