Nairo Quintana renovó con Movistar Team para 2026

El pedalista colombiano continuará en el equipo español para la próxima temporada.

El Movistar Team anunció en sus redes sociales la extensión de varios pedalistas que seguirán integrando la plantilla de su equipo para la temporada de 2026. Nairo Quintana seguirá corriendo con la escuadra española.

Quintana suma su undécimo año vistiendo la camiseta de Movistar Team en dos etapas: 2012 a 2019 y 2024 - actualidad, con un paréntesis de tres temporadas con el Arkea.

Logros de Nairo Quintana con Movistar Team

Giro de Italia (2014)

Vuelta a España (2016)

Asimismo, el corredor colombiano consiguió el podio llegando en la segunda posición en el Tour de Francia en 2013 y 2015, también consiguió llegar en el tercer lugar en 2016.

No solo Quintana fue renovado. A esa lista se une en la rama masculina: Orluis Aguilar, Jefferson Cepeda, Jorge Arcas, Nelson Oliveira, Albert Torres.

Por la rama femenina se extendió el contrato de Tota Magallanes, Sara Martín, Aude Biannic.

✍️ Movistar Team anuncia renovaciones clave.



MEN

🇻🇪 Orluis Aular ⏩ 2028

🇪🇨 Jefferson Cepeda ⏩ 2028

🇪🇸 Jorge Arcas ⏩ 2027

🇵🇹 Nelson Oliveira ⏩ 2027

🇪🇸 Albert Torres ⏩ 2026

🇨🇴 Nairo Quintana ⏩ 2026… pic.twitter.com/9pMm4d40ZN — Movistar Team (@Movistar_Team) October 22, 2025

“Con estas renovaciones, Movistar Team asegura la continuidad de un núcleo sólido de corredoras y corredores que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo, consolidando su proyecto deportivo a medio y largo plazo”, aseguró el equipo español en el comunicado expedido.

