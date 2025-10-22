El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policía Nacional confirmó al general William Rincón como nuevo director de la institución

La Policía Nacional confirmó la designación del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, como nuevo director de la institución.

Rincón, quien lleva más de treinta y tres años de servicio, es administrador Policial y abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, con especializaciones en Investigación Criminal y Derecho Penal y Procesal Penal.

Su formación que se complementa con cursos especializados en operaciones urbanas y seguridad rural.

Ha ocupado cargos operativos, administrativos, académicos y de cooperación internacional, entre los que se destacan:

El comando de la operación sostenida Agamenón, orientada a la neutralización de los principales cabecillas de organizaciones criminales.

La creación del Cuerpo Élite, mediante la cual se logró el esclarecimiento del 51,4 % de los homicidios contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El ejercicio como jefe del Grupo de Asuntos Internos de la Inspección General.

El mando del Departamento de Policía Sucre, la dirección de la Escuela de Suboficiales y Mandos del Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.

El desempeño como agregado de Policía en Washington D. C..

La jefatura de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).

Su liderazgo en la UNIPEP lo posicionó ante el Gobierno como el ‘General de la Paz’, impulsando estrategias orientadas al fortalecimiento del enfoque étnico a través del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana.

Cabe recordar que el general Rincón también es el padre de Juan Felipe Rincón, el joven que murió en extrañas circunstancias en el sur de Bogotá.

