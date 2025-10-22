🔴Real Madrid vs. Juventus EN VIVO: siga minuto a minuto el partido por Champions League

Kenan Yildiz y Antonio Rudiger durante un Real Madrid vs. Juventus en el Mundial de Clubes 2025. FOTO: Richard Sellers/Getty Images / Richard Sellers/Allstar

Este miercoles, 22 de octubre, el Real Madrid recibe a la Juventus por la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El conjunto español busca su cuarta victoria consecutiva y la quinta en los últimos cuatro partidos, además de su primer triunfo ante el equipo de Turín por primera vez desde 2013.

Por su parte, el equipo de Gianluca Ferrero visita la capital española buscando dejar atrás una racha de seis encuentros sin triunfos, dos de ellos por Champions League.

El encuentro se disputa en el Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

