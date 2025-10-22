Realizarán nueva inspección a obras de modernización del aeropuerto Cortissoz de Barranquilla

Barranquilla

La Sociedad de Ingenieros del Atlántico y el Comité de Vigilancia realizarán una nueva inspección técnica a las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz que le presta servicios a Barranquilla.

La visita se conoce en medio de los recientes cuestionamientos sobre la falta de avances visibles en las obras de modernización.

De acuerdo con la explicación de la veeduría a cargo, las intervenciones contratadas deben concluir a mediados de 2026.

Asimismo, indicaron que las obras están siendo vigiladas por la Aeronáutica Civil, entidad que se encarga de la operación de la terminal aérea desde la finalización del último contrato de concesión.

Entre las dificultades que persisten en el aeropuerto, se encuentran las problemáticas para los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

Las intervenciones que se adelantan actualmente, incluyen mantenimientos en cubiertas, en el muelle internacional y en los accesos.