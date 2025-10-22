Transformación de la Autonorte da primer paso; ANLA citó a audiencia pública: ¿Cómo participar?

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una audiencia pública para el próximo 29 de noviembre, con el fin de que la ciudadanía conozca los detalles del proyecto que busca ampliar el tramo de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245. Durante el encuentro se podrán resolver inquietudes y presentar opiniones, ponencias o propuestas relacionadas con el trámite ambiental.

Según el documento oficial, “el alcance incluye la ampliación del corredor vial, el mejoramiento de los carriles existentes, la adecuación de obras hidráulicas y la incorporación de espacio público con andenes y ciclorrutas. La ampliación se realizará sobre el área actualmente ocupada por el separador central, manteniendo los tres carriles actuales e implementando nuevos, uno de ellos destinado al transporte masivo.”

Este proceso de participación ciudadana contará con dos espacios complementarios: la Reunión Informativa y la Audiencia Pública Ambiental, que permitirán a la comunidad conocer los detalles del proyecto, resolver dudas y presentar propuestas relacionadas con el trámite ambiental.

La convocatoria responde a solicitudes radicadas ante la ANLA, respaldadas por más de 100 ciudadanos y cuatro organizaciones sin ánimo de lucro, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 1076 de 2015, que ordenan realizar una audiencia pública ambiental cuando se cumplan estas condiciones.

Fechas y lugares de los espacios de participación:

sábado 8 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a. m., en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (AK 45 #205-59, Bogotá D. C.). Audiencia Pública Ambiental: sábado 29 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a. m., en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (AK 45 #205-59, Bogotá D. C.).

Enlace de inscripción para la audiencia pública ambiental:

https://forms.office.com/r/LEQQ8zep6G