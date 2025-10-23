Condenan a 8 años de prisión a ladrón de locales comerciales en Bogotá
Los hurtos por los que fue descubierto superan los 15 millones de pesos. El hombre aceptó su responsabilidad.
Bogotá
Un juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 8 años de prisión a un experimentado ladrón de locales comerciales.
Se trata de Rafael Andrés Ortega Céspedes, quien fue hallado culpable del delito de hurto agravado y calificado.
La Fiscalía General de la Nación logró probar que Ortega Céspedes amenazaba con arma de fuego a empleados y clientes de establecimientos comerciales en Bogotá para sustraer dinero y elementos de valor.
La investigación permitió verificar los hechos denunciados por cuatro víctimas que permitieron identificar al hombre.
“Uno de los casos que se le atribuyó ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá, donde Ortega Céspedes ingresó y agredió al personal de vigilancia, posteriormente sustrajo 11 millones de pesos entre dinero en efectivo y elementos de valor como celulares de alta gama”, informó la Fiscalía.
Rafael Andrés Ortega Céspedes aceptó su responsabilidad en la audiencia de acusación.