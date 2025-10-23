Bogotá

Condenan a 8 años de prisión a ladrón de locales comerciales en Bogotá

Los hurtos por los que fue descubierto superan los 15 millones de pesos. El hombre aceptó su responsabilidad.

Ladrón condenado en Bogotá. Fotos: Suministradas

Bogotá

Un juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 8 años de prisión a un experimentado ladrón de locales comerciales.

Se trata de Rafael Andrés Ortega Céspedes, quien fue hallado culpable del delito de hurto agravado y calificado.

La Fiscalía General de la Nación logró probar que Ortega Céspedes amenazaba con arma de fuego a empleados y clientes de establecimientos comerciales en Bogotá para sustraer dinero y elementos de valor.

La investigación permitió verificar los hechos denunciados por cuatro víctimas que permitieron identificar al hombre.

Uno de los casos que se le atribuyó ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá, donde Ortega Céspedes ingresó y agredió al personal de vigilancia, posteriormente sustrajo 11 millones de pesos entre dinero en efectivo y elementos de valor como celulares de alta gama”, informó la Fiscalía.

Rafael Andrés Ortega Céspedes aceptó su responsabilidad en la audiencia de acusación.

