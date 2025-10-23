Juez en Cartagena envió a la cárcel a señalados de secuestrar turistas mexicanos en altamar

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada por el juez 18 de control de garantías de Cartagena a tres personas integrantes de la banda delincuencial “Los Corales”, señalados de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en altamar.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos retuvieron a las víctimas a bordo de una lancha en altamar, exigiendo el pago de 1 millón 800 mil pesos, transacción realizada a través de un datáfono portátil y bajo la amenaza de arrojarlos al mar.

Cabe recordar que fueron los mismos visitantes de los que, al llegar a tierra firme, pusieron la denuncia de lo sucedido ante las autoridades, quienes de inmediato se pusieron al frente de la situación.

Entre tanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró la decisión y aseguró que la ciudad debe ser “un destino seguro y respetuoso”.