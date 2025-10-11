Capturan a secuestradores de dos turistas mexicanos en Cartagena

El Gaula de la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación, realizaron un operativo con el que se dio la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Corales’.

Dicha organización estaría implicada en el secuestro en alta mar de dos turistas mexicanos, en el pasado mes de agosto.

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, las capturas de estos hombres se dieron en diferentes partes del país. En la isla de Tierrabomba, Cartagena, fueron detenidos alias ‘El Bebo’ y alias ‘El Gago’, mientras que alias ‘El Camarón’, cabecilla del grupo, fue capturado en San Andrés.

El secuestro ocurrido en el mes de agosto se dio luego que la paraja de mexicanos acordó un precio de 80.000 para el transporte de ida y vuelta a la isla de Tierra Bomba. No obstante, en el regreso los lancheros apagaron los motores y exigieron un pago de 1.800.000.

“Pasamos por un robo y un secuestro, en realidad fue bastante feo porque íbamos saliendo ya de la isla. Al principio nos llevó una lancha y después nos dijeron que nos subiéramos a otra, tenemos evidencia de cuál lancha es. De regreso, en alta mar, pararon el barco y nos dijeron que les pagáramos, y nosotros les dijimos que ya les habíamos pagado, pagamos 80.000 colombianos, pero no, que eran 1.000.000 por usar la isla”, indicó Gretel Miranda, turista afectada.

“Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía, por el delito de secuestro extorsivo, a la espera de las demás audiencias que resuelvan su situación jurídica”, asegura el comunicado de la Alcaldía.

Por otra parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó el trabajo de la Policía Nacional y advirtió a quienes atenten contra el turismo en la ciudad: “Sus capturas son un mensaje claro: el turismo en Cartagena debe ser ordenado, seguro y sostenible (…) la Policía va a recrudecer todas las medidas para perseguir a todo estafador, acosador, secuestrador, extorsionista o criminal que crea que le irá bien amedrentando a quienes nos visitan”.