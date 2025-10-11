Petro anunció que bienes incautados en el “mayor operativo contra minería ilegal” irán a cooperativas

El presidente Gustavo Petro anunció lo que calificó como “el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal” en el país. En el operativo participaron 140 hombres y mujeres de la Séptima Brigada del Ejército y 120 de la Policía Nacional, con posiciones artilladas y apoyo de drones de la Fuerza Pública.

En total fueron incautados 14 inmuebles con túneles usados para extraer oro de manera ilegal, cuya producción se calcula en tres billones de pesos anuales. Ese oro, señaló Petro, era comercializado por el Clan del Golfo para financiar la compra de armas y sostener sus estructuras criminales en Antioquia.

“Los actuales grupos armados son grupos que giran alrededor de la economía ilícita. Mi primera indicación en la política de la seguridad humana fue incautar los bienes de los narcotraficantes y su economía, que es la base de su poder armado. Sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, explicó Petro.

Por eso enfatizó en que quiere que estos 14 túneles se titulen a cooperativas “de pequeños mineros de vieja tradición en Buriticá, y que la Policía Nacional cuide el desarrollo de la economía legal del oro en esta región de manera prioritaria”

“El Gobierno comprará el oro, unos pesos por debajo del precio internacional, para pagar el impuesto local a los municipios auríferos, como regalía. La cooperativa pagará a sus socios de acuerdo a estatutos, ojalá cumpliendo los aportes a salud y pensiones”.

Petro confirmó que el Clan del Golfo cuenta con la mediación del emirato de Qatar para una negociación sociojurídica, y que el Darién colombiano ha sido escogido como territorio piloto para abandonar las economías ilícitas. “En toda la región hay economías ilícitas del oro, cultivos de hoja de coca o migración de ida o de venida. Economías comenzarán a extinguirse en este Gobierno”.

“Migración debe colocar su puesto en el área adecuada y todas las entidades del Estado poner servicios inmediatamente en todos los municipios del Darien. La Policía de paz debe ampliarse de inmediato para proteger el territorio que abandonarán las armas ilegales”.