Las autoridades en Cartagena ofrecen recompensa de 30 millones de pesos por promotores de caravanas

La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto 2118 que prohíbe las caravanas ilegales de motocicletas en la ciudad. La decisión se da tras conocer la convocatoria a través de redes sociales para la “rodada del terror” el 31 de octubre y luego de los piques ilegales que han dejado al menos 3 muertos.

De acuerdo con las investigaciones, unas 15 personas estarían detrás de la organización que se reúne principalmente en la zona norte de la ciudad y por las que el alcalde Dumek Turbay ofreció una recompensa.

“Ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos para que podamos identificar quiénes son las personas, sus direcciones, porque obviamente conocemos pseudónimos. A raíz de la identificación que podamos lograr, vamos a presentar denuncia penal por concierto para delinquir, obstrucción de vía pública y por vandalismo, no por lo que va a pasar, sino por lo que ha pasado y poder apoyarnos en la Fiscalía General de la Nación, apoyarnos en esas acciones”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario también advirtió que iniciará la revisión de establecimientos comerciales donde las motocicletas son modificadas para las carreras.

“Dónde estas motos adquieren los lujos que les colocan y dónde son los talleres característicos para su realización, y vamos a proceder al cierre definitivo de estos establecimientos de comercio y vamos a abrir el espacio porque algunos de ellos nos han solicitado que quieren conversar, que quieren plantear su visión de ese deporte que ellos practican”, enfatizó.

Entre tanto, la policía metropolitana reforzará los controles, especialmente para el 31 de octubre, donde se registran las caravanas de motocicletas más grandes.