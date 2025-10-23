Más de 22 toneladas de ayudas llegaron a San Andrés y Providencia por la tormenta Melissa
Esta reacción preventiva buscar proteger a la población isleña que puede terminar afectada tras el paso de la tormenta.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres envió 22,8 toneladas de asistencia humanitaria a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas acciones se realizan en el marco de prevenir los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa.
La ayuda se envió desde el Centro Nacional Logístico de la UNGRD, en Bogotá y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial.
El cargamento está compuesto por 1.000 kits de alimentos, 1.000 kits de cocina, 3.000 kits sábanas y 3.000 toldillos. Estos elementos son primordiales a la hora de tener una emergencia “la gestión del riesgo comienza antes de la emergencia. Este envío refleja nuestro compromiso con la preparación y la protección de la vida”, agregó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Las autoridades mantienen el estado de alistamiento en los departamentos de La Guajira y Magdalena, así como a los Cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
