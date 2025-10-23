Más de 22 toneladas de ayudas llegaron a San Andrés y Providencia por la tormenta Melissa. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres envió 22,8 toneladas de asistencia humanitaria a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas acciones se realizan en el marco de prevenir los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa.

Puede leer: Activan puesto de mando unificado en zonas costeras del Atlántico por tormenta Melissa

La ayuda se envió desde el Centro Nacional Logístico de la UNGRD, en Bogotá y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial.

El cargamento está compuesto por 1.000 kits de alimentos, 1.000 kits de cocina, 3.000 kits sábanas y 3.000 toldillos. Estos elementos son primordiales a la hora de tener una emergencia “la gestión del riesgo comienza antes de la emergencia. Este envío refleja nuestro compromiso con la preparación y la protección de la vida”, agregó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Lea aquí: Tormenta tropical Melissa mantiene en alerta a las autoridades en la Costa Caribe

Las autoridades mantienen el estado de alistamiento en los departamentos de La Guajira y Magdalena, así como a los Cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo