Sancionados 13 municipios de Cundinamarca por incumplir obligaciones fiscales

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se aplicaron 13 procesos sancionatorios que afectaron a municipios como gama, Ubalá, Girardot, Simijaca, San Francisco, Vergara, Guaduas, Tabio, Carmen De Carupa, Zipacón, Anapoima Y Apulo.

Las multas, pagadas de bolsillo por los funcionarios, oscilaron entre $401.709 y $2.719.733. La contraloría señaló que estas sanciones buscan reforzar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, ya que el incumplimiento también retrasa los procesos de control fiscal.

“La oficina asesora jurídica de la contraloría de Cundinamarca, invita a los servidores públicos del departamento de Cundinamarca y municipios a que cumplan con los plazos y mantengan actualizados sus planes de mejoramiento, promoviendo así una administración eficiente y transparente”, dijo Omar Triviño, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría de Cundinamarca

Estos procesos hacen parte de la vigilancia constante que la Contraloría de Cundinamarca ejerce para garantizar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública. La omisión de estos deberes no solo conlleva sanciones económicas, sino que también retrasa los mecanismos de control y fiscalización.

