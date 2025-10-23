Senadores analizan proyecto radicado por el Gobierno para bajar tarifas de energía: ¿qué dijeron?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este 21 de octubre, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ante el Congreso de la República un proyecto que venía anunciando desde hace varios meses.

Según ha dicho el propio Gobierno, la iniciativa busca transformar el sector energético con tarifas más bajas en las facturas y evitar cobros injustificados. Entre los principales temas que contempla, se establecen ajustes a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Por esta razón, en los micrófonos de W Sin Carreta hablaron Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, y José Antonio Correa, senador del Partido de la U, quienes analizaron al detalle este proyecto

La senadora Isabel Zuleta inició diciendo que hay que concentrarse en dos conceptos: la democratización de la energía y la justicia tarifaria/energética. “Estos dos son los que guían ese proyecto de ley”, dijo.

“La justicia tarifaria es lo que estamos buscando tantos usuarios para que ese 30% que es el cargo que se asume por parte de los generadores no sea tan desproporcionado y difícil para cada uno de los ciudadanos”, dijo.

Así, dijo que “lo que están ocasionando los generadores de energía es que haya familias que no tengan como pagar la tarifa de energía, y que tengan que elegir entre mercar o pagar esa tarifa”.

“Lo que trae ese proyecto es lo que hemos pedido algunos activistas en materia energética y son tarifas diferenciales. Son ajustes, apena, a un problema general que tenemos”, comentó.

Por otro lado, el senador Correa dijo que “hay unos artículos que serán de amplio debate”. Sin embargo, destacó compartir que “el proyecto puede dar equidad al acceso a subsidios”.

“Este proyecto de ley tiene sintonía con uno que yo ya he radicado que busca tener justicia tarifaria, en especial en la región Caribe, en donde a partir del Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Duque se les recargaron las perdidas técnicas a los usuarios de esa región, lo que incrementó en la tarifa de energía de casi el 30%”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

