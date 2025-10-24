Acemi celebró decisión del Consejo de Estado que frenó el decreto 858 de MinSalud

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), calificó la decisión como “de la mayor importancia para garantizar la continuidad en la atención a miles de pacientes”.

Según explicó, el decreto 858 “no era más que la intención del Gobierno de tramitar por decreto la reforma a la salud”, un proceso que aún no había concluido su trámite en el Congreso de la República.

Vesga resaltó que el pronunciamiento del alto tribunal no solo detuvo una medida que consideró irregular, sino que también protegió el funcionamiento del sistema de salud.

“Es una decisión en derecho, fundamentada, que respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes”, afirmó.

Vesga advirtió que el decreto afectaba varias resoluciones expedidas en los últimos meses, las cuales incidían directamente en la operación de las EPS, la atención a los usuarios y la distribución de la población afiliada. Para ella, el fallo del Consejo de Estado evitó mayores problemas en la prestación de los servicios.

Concluyó que la decisión representa una garantía para la estabilidad del sistema de salud y un llamado al respeto por los procedimientos democráticos. “Es una determinación que devuelve tranquilidad a los pacientes y al sector en general”, puntualizó Vesga.