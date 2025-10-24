Analistas de frontera advierten riesgo de nueva ola migratoria, por la hiperinflación en Venezuela

Venezuela

William Gómez, analista de frontera está advirtiendo que hay riesgo de una nueva ola migratoria de venezolanos, por la hiperinflación que se vive en el vecino país.

Asegura que a diferencia de los años 2016 y 2018, en esta oportunidad sí hay productos en los anaqueles de los supermercados, pero los ciudadanos no tienen dinero para comprarlo.

“Esto va a generar una crisis del mejoramiento de la calidad de vida, esto es precisamente el mismo impacto y el mismo índice que generó esa ola de migrantes venezolanos sobre los años 2016, 2017 y 2018, precisamente por ese escenario tan insostenible donde la gente incluso tuvo que emigrar para poder mejorar o para por lo menos mantener su nivel de vida o por lo menos mantenerse, diríamos que con algo básico de ingresos en el exterior y eso es lo que probablemente generan este tipo de fenómenos en el país” dijo Gómez.

Agregó que “aunque este año desaceleró importantemente la migración venezolana por el impacto que han tenido las decisiones de algunos países, especialmente Estados Unidos, en prohibir los beneficios a la migración venezolana, entre otros países también latinoamericanos, pero esto genera que pueda generarse una convulsión social muy crítica de pobreza extrema en Venezuela en los próximos meses”.

Pidió a los gobiernos de países Latinoamericanos, preparase ante una posible nueva ola migratoria.