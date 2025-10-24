Bancolombia restablece parcialmente servicio: sirven algunas herramientas de App y sucursal virtual

Bancolombia ha tenido serios problemas este viernes por la caída de sus servicios. Sin embargo, en la tarde de este 24 de octubre la entidad financiera señaló que ya se pueden usar algunos de los servicios.

“Puedes usar la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, excepto algunas transacciones como consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. También trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia”, señaló en un comunicado.

Asimismo, aseveró que se pueden usar los cajeros, sucursales, corresponsales y pagar con tarjetas en comercios.

Finalmente, señaló que hacen todo lo posible para restablecer el servicio.

“Seguimos trabajando y ya puedes usar varios de nuestros servicios. Tu dinero e información están seguros”, aseveró.

Recordemos que más temprano la entidad bancaria explicó que la causa de esto fue un fallo en un servidor.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles”, explicó el banco en horas de la mañana de este viernes.