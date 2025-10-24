Nequi y Bancolombia presentan fallas: “el dinero está seguro”, respondió el banco

En la mañana de este viernes, 24 de octubre, usuarios de Nequi y Bancolombia señalan que se presentan fallas en las aplicaciones móviles de estas entidades financieras.

Esta es la segunda vez en esta semana que se presentan problemas en estas entidades, que señalaron en esa oportunidad que se trató de una caída por cuenta de la falla de Amazon Web Services.

Al respecto, Bancolombia respondió este lunes en redes sociales:

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Asimimo, a los usuarios les está diciendo como respuesta en X: “en este momento algunos nuestros servicios no están disponibles. Si tienes tarjeta de crédito la puedes usar para comprar en puntos de venta y en línea. Discúlpanos te mantendremos informado”.

Estas son algunas de las quejas de los usuarios:

Señores @Nequi y @Bancolombia está como muy temprano para estas vainas, nos van a tener igual que el lunes todo el día sin servicios ❓ sean serios. @SFCsupervisor pic.twitter.com/QusgO0EOUT — José Aguilar (@JotaAguilar52) October 24, 2025

Al que madruga no le sirve Nequi, ni Bancolombia desde temprano 🙏🏼🙏🏼 — Majito 🦋 (@mala__hierba) October 24, 2025

De verdad qué pasa con @Bancolombia??



Este cambio de plataforma fue un rotundo fracaso.

Por favor @SFCsupervisor, indagar a este banco que saca al público una plataforma que presenta constantes problemas. pic.twitter.com/Mmg1gos5hS — Andres Brigard (@brigardmartinez) October 24, 2025