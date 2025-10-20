Una caída de la nube de Amazon causó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo . (Photo by Kevin Carter/Getty Images) / Kevin Carter

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra problemas técnicos desde casi las 9.00 horas de este lunes, lo que causa todo tipo de incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.

“Estamos investigando el aumento en las tasas de error y en las latencias de múltiples servicios de AWS”, explica la compañía de Amazon en su web, y apunta que está “trabajando activamente tanto para mitigar el problema como para comprender su causa raíz”.

Pasada una hora desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado 17 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido.

Según el portal Downdetector, a esa hora se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus servicios, como de cientos de redes sociales, webs, plataformas de juego virtual y aplicaciones móviles.

Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.

