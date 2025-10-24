Capturan a un hombre con un revólver luego de robar a un vigilante en Bogotá

Bogotá

Durante el desarrollo de actividades de control y prevención por parte de unidades adscritas al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, se logró la captura de un hombre de 22 años por los delitos de porte, tráfico de armas de fuego y hurto, en uno de los vagones de TransMilenio, exactamente en la estación Avenida Jiménez.

Posteriormente al procedimiento de captura, hizo presencia el supervisor de seguridad, quien manifestó que minutos antes el mismo sujeto le habría hurtado su morral en el cual tenía su arma de dotación.

Los hechos se presentaron mientras los uniformados realizaban un registro y solicitud de antecedentes a los usuarios del sistema, el hombre al notar la presencia de la Policía, evadió el registro y huye a uno de los carriles exclusivos.

La patrulla solicitó rápidamente el apoyo a la central de radio para lograr interceptar al hombre, el cual también puso en riesgo su integridad al huir por la vía. Gracias a la rápida reacción de los uniformados se logró detener al sujeto, durante el registro a sus pertenencia se evidenció que este portaba un arma de fuego con seis cartuchos.

Cabe resaltar que, durante la verificación de los antecedentes por parte de los uniformados se puede evidenciar que el hombre capturado también tenía una orden judicial por homicidio.