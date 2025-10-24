Comerciantes piden no decretar ley seca este fin de semana de consultas interpartidistas

Fenalco, el gremio de los comerciantes, pidió a los alcaldes y gobernadores del país que no impongan restricciones al expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante las consultas interpartidistas del domingo 26 de octubre de 2025.

“El fin de semana es el principal momento de ingreso para miles de pequeños y medianos establecimientos. Una ley seca representa una pérdida considerable en ventas y pone en riesgo la estabilidad de negocios que ya enfrentan un entorno complejo, con menor demanda y aumento de costos operativos”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.

El líder gremial agregó que las consultas no comprometen el orden público ni movilizan votantes en gran escala, por lo que no existe justificación suficiente para aplicar medidas restrictivas.

Incluso, Cabal afirmó que las autoridades locales disponen de herramientas preventivas y pedagógicas suficientes, como controles en el espacio público, acompañamiento policial, campañas de consumo responsable y restricciones puntuales en zonas específicas, para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Finalmente, el gremio aseveró que “cualquier restricción al consumo o venta de bebidas alcohólicas debe estar bien justificada, y aplicarse solo cuando existan razones reales y comprobables que demuestren un riesgo para la seguridad o el orden público”.

