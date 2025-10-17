No habrá ley seca en Bogotá por elecciones de los Consejos de Juventud

Bogotá

El próximo domingo 19 de octubre habrá una nueva jornada de votaciones para elegir a los integrantes de mls Consejos de Juventud en el país. Ante este panorama electoral, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que en Bogotá no habrá ley seca durante el fin de semana.

“El Distrito estará acompañando como cualquier ejercicio electoral. Todos los equipos de logística, de seguridad y de Gobierno para garantizar que se desarrolle de la mejor manera la jornada del próximo domingo”, dijo el alcalde Galán.

Incluso, desde Asobares, gremio que representa a los establecimientos de entretenimiento, gastronomía y vida nocturna afiliados del país, hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que no se implemente la figura de la Ley Seca durante los Consejos de Juventud.