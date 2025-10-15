La multa que debe pagar por no ir como jurado de votación: Consejos de Juventud 2025

Los jurados de votación son aquellas personas encargadas de realizar veeduría en las elecciones populares. Representan a la sociedad civil y deben velar por la transparencia y correcta ejecución de su jornada electoral.

En Colombia, los jurados de votación son elegidos mediante un sorteo aleatorio por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es un requisito ser ciudadano colombiano mayor de 18 años y menor de 60 años, y debe haber completado como mínimo décimo grado de escolaridad para participar en la selección aleatoria de la Registraduría Nacional.

En el caso de las elecciones de Consejos de Juventud, son jurados de votación aquellos jóvenes mayores de 14 años que representarán a la sociedad y velan por el correcto desarrollo de la jornada de sufragio popular.

Si usted es elegido como jurado de votación debe aceptarlo y cumplir su responsabilidad de veedor durante la jornada electoral correspondiente, de lo contrario tendrá consecuencias.

El jurado elegido que no asista al día de votación correspondiente, deberá pagar una multa o una práctica social (si aplica), a menos de que su inasistencia sea por algo de fuerza mayor.

¿Cuál es la sanción que debe pagar por no ir como jurado de votación?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos que sin justa causa no desempeñen sus funciones como jurado o las abandonen, tendrán como consecuencia “la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes ($14.235.000)”.

En las elecciones de Consejos de Juventud, el menor de edad que sin justa causa no ejecute sus funciones como jurado de votación, se verá obligado a dedicar 40 horas para informar a otros jóvenes sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, mientras que el rector del instituto educativo donde hace esta práctica, se asegurará del cumplimiento de su labor.

Procedimiento virtual para saber si es jurado de votación

Ingrese a www.registraduria.gov.co

De clic donde dice ‘Electoral’.

Deslice hasta la sección de ‘Trámites y Servicios’.

Selecciones la opción de ‘Consulta jurado de votación’.

Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente.

De aceptar en ‘No soy un robot’ y clic en el botón que dice ‘Consultar’.

Por último, deberá aparecer un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

