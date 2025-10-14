Dos adolescentes son aprehendidas en Riosucio (Caldas) por portar identificaciones falsas

Manizales

La Policía aprehendió a dos adolescentes de 15 y 17 años que intentaban hacerse pasar por mayores de edad para trabajar en establecimientos nocturnos y abiertos al público.

El hecho sucedió cuando, voluntariamente, las jóvenes se acercaron a la estación de policía en Riosucio (Caldas) para registrarse en el libro de visitantes, con la intención de iniciar labores en dichos sitios, pero durante la verificación de identidad, se descubrió que no correspondían con sus verdaderas edades.

“La policía reafirma la protección con nuestros niños y niñas. En Riosucio, dos adolescentes estaban siendo instrumentalizadas para trabajos en lugares nocturnos, gracias a la pericia de nuestro personal, fueron evidenciados documentos falsos con los que se identificaban las adolescentes, por esta situación, se logró el restablecimiento de derechos y fueron puestas a disposición de Bienestar Familiar”, indica la coronel Rocío Milena Melo Puerto, comandante de la Policía Caldas.

Ante esta situación, se configuró el delito de falsedad en documento público, por lo que fueron aprehendidas en flagrancia, después se activó la ruta de protección con el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia y el ICBF, entidad que asumió la custodia y protección de las jóvenes tras evidenciar una vulneración de derechos.

“Reiteramos el llamado a la comunidad a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes evitando que sean instrumentalizados en cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad. Así mismo, resaltamos la importancia de fortalecer los entornos familiares y sociales que brinden acompañamiento permanente con nuestros menores”, concluye la Comandante de la policía en el departamento de Caldas.

