Contraloría cuestionó la falta de políticas de Estado sobre transición energética en el país

Germán Castro, contralor delegado del sector Minas y Energía, durante la Cumbre Colombiana del Carbón 2025. Foto: Fenalcarbón.

Barraquilla

Durante la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, que se realiza en Barranquilla, Germán Castro, contralor delegado del sector Minas y Energía cuestionó falta de políticas de Estado sobre transición energética en el país.

De acuerdo con el funcionario, lo que se evidencia en la actualidad son políticas de gobierno, y señaló que se requieren medidas que “trasciendan” a lo largo de los mandatos.

En ese sentido, indicó que, a la par de la transición, se necesita una “integración” del portafolio energético del país, donde se incluyan todas las fuentes.

Castro también explicó que, Colombia no sufrió apagones entre 2011 y 2024, debido a las plantas de generación térmica, que han llegado a producir hasta el 50% de energía eléctrica.

“Lo que tenemos que hacer es integrarlos económica, técnica y ambientalmente para que tengan efectos socioeconómicos”, detalló.

Según la Contraloría, entre los problemas más graves que observan, se encuentra la pérdida de recursos fiscales, la baja producción de petróleo y gas, y la sesión de proyectos en el extranjero.

El funcionario también detalló que, la entidad ha hecho énfasis en el presunto daño fiscal desde el control macro, e indicó que busca determinar los posibles responsables de las afectaciones.

“La respuesta que está buscando la Contraloría y por eso hace énfasis en el posible daño fiscal desde su control macro, es quiénes van a responder por ese posible daño fiscal”, argumentó.