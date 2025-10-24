🔴Flamengo vs. Racing: siga minuto a minuto el partido por Copa Libertadores

Bruno Henrique de Flamengo y Franco Pardo de Racing. FOTOS: Luis Robayo y Marco Endelli/Getty Images

El conjunto brasileño, que busca llegar a su cuarta final en las últimas siete ediciones del torneo, intentará imponer su jerarquía en el Maracaná para dejar atrás las dudas que dejó en cuartos de final ante Estudiantes de la Plata.

Por su parte, Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, afronta su primera semifinal de Libertadores en 28 años. El equipo argentino viene de eliminar a Vélez y buscará un buen resultado en Brasil para definir la serie en Avellaneda.

El encuentro se disputa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

