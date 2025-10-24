Nequi ya funciona: la plataforma restableció el servicio y opera con normalidad
El neobanco señaló que ya tienen a disposición su servicio para los más de 26 millones de usuarios.
Tras más de medio día sin operación, Nequi anunció que ya restableció la disponibilidad del servicio y opera con normalidad.
- Lea también: Bancolombia restablece parcialmente servicio: sirven algunas herramientas de App y sucursal virtual
“Luego del trabajo de equipos expertos de tecnología, procesos, operación, servicio y producto para restablecer la disponibilidad del servicio, ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros más de 26 millones de usuarios”, señaló la entidad en un comunicado.
Asimismo, le reiteró a sus clientes que a través de nuestros canales oficiales pueden conocer cualquier novedad, así como en la página de estatus www.nequi.com.co/status donde se dan a conocer cuál es el estado de los servicios y productos que tienen activos en tiempo real.
Por su parte, sobre las 5:00 p.m. de este viernes, 24 de octubre, Bancolombia señaló que siguen trabajando para restablecer sus servicios totalmente.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Gracias por tu paciencia. Puedes usar corresponsales, cajeros, las tarjetas débito y crédito en los comercios. La app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual están disponibles, aún trabajamos para que puedas pagar tus facturas, cargar y descargar tus bolsillos, y pagar por PSE”, señaló el banco en un comunicado.