Nequi ya funciona: la plataforma restableció el servicio y opera con normalidad

¿Qué puede hacer si envía dinero por error a través de Nequi? Estas son las dos alternativas // Caracol Radio

Tras más de medio día sin operación, Nequi anunció que ya restableció la disponibilidad del servicio y opera con normalidad.

“Luego del trabajo de equipos expertos de tecnología, procesos, operación, servicio y producto para restablecer la disponibilidad del servicio, ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros más de 26 millones de usuarios”, señaló la entidad en un comunicado.

Asimismo, le reiteró a sus clientes que a través de nuestros canales oficiales pueden conocer cualquier novedad, así como en la página de estatus www.nequi.com.co/status donde se dan a conocer cuál es el estado de los servicios y productos que tienen activos en tiempo real.

Por su parte, sobre las 5:00 p.m. de este viernes, 24 de octubre, Bancolombia señaló que siguen trabajando para restablecer sus servicios totalmente.

“Gracias por tu paciencia. Puedes usar corresponsales, cajeros, las tarjetas débito y crédito en los comercios. La app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual están disponibles, aún trabajamos para que puedas pagar tus facturas, cargar y descargar tus bolsillos, y pagar por PSE”, señaló el banco en un comunicado.