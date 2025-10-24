Petro pidió verificar datos sobre grupos que habrían entrado al país “para intentar desestabilizar”

Desde la Escuela General Santander de la Policía Nacional, en donde participó en la ceremonia ese reconocimiento al nuevo director de la institución, el general William Rincón, el presidente Gustavo Petro alertó sobre la presencia de “grupos específicos” que habrían ingresado al país para intentar desestabilizar las elecciones mediante la violencia.

Además, Petro también defendió los resultados de su estrategia contra el narcotráfico y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“El país no puede dejarse desestabilizar. Colombia es el faro firme en el Caribe y en los Andes, y desestabilizarnos sería desestabilizar toda América Latina y el Caribe. Ese no es el propósito de los hijos de Bolívar”, advirtió el mandatario durante su intervención.

De igual forma Petro aseguró que la presión del Estado ha puesto en aprietos a los grandes narcotraficantes, quienes “empiezan a moverse hacia otras geografías del planeta”, generando violencia en países vecinos. Según dijo, la estrategia de su gobierno se basa en incautaciones masivas, persecución de bienes y capitales y la persecución directa a los capos, que —afirmó— ha dado resultados positivos.

Le puede interesar: Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton

Por último Petro agregó que ya existen 80.000 hectáreas de hoja de coca abandonadas desde hace más de tres años en la Amazonía, cifra que, según él, fue omitida por las Naciones Unidas en su informe, pero que “aparece perfectamente delimitada en su libro”. Además, destacó que 22.000 hectáreas adicionales fueron sustituidas voluntariamente por campesinos que optaron por cultivos lícitos con apoyo estatal.

Escuche W Radio en vivo: