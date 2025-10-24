¿Por qué Metro Cali terminó el contrato del Tramo 3 de la Troncal Oriental?

La decisión se sustenta en la inconveniencia de mantener un contrato afectado por la pérdida de confianza derivada de una certificación que la Fiduciaria Bancolombia negó haber expedido. Foto: Concejo de Cali.

Cali

Metro Cali anunció la terminación anticipada el contrato del Tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO, luego de detectar irregularidades en uno de los documentos que presentó el Consorcio Troncal Proingeco 2024, encargado de la obra.

Las inconsistencias ya habían sido alertadas por los concejales Ana Erazo y Roberto Ortiz, quien incluso le había pedido al alcalde de Cali, Alejandro Eder, remover de su cargo al presidente Álvaro José Rengifo.

Denunciar vale la pena



En diciembre de 2024, como concejal, denuncié irregularidades en el contrato para la construcción del tramo 3 de la troncal oriental del MIO, que involucraba presuntos documentos falsos. Tras meses de trámites, METROCALI finalmente decidió terminar… pic.twitter.com/iRD57CSGdG — Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 23, 2025

Según la entidad, la Fiduciaria Bancolombia informó que no había emitido una certificación de experiencia usada por el contratista para ganar la licitación, lo que generó pérdida de confianza y llevó a suspender el acuerdo, valorado en más de 132 mil millones de pesos.

Metro Cali aseguró que actuó conforme a la ley, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y anunció que se reestructurará el proceso para garantizar que la obra se ejecute con transparencia y total legalidad.