Seis meses de cárcel: la consecuencia de un parrillero por dormir en el servicio

La Fiscalía 2419 de Conocimiento imputó a un patrullero de la Policía Nacional adscrito a la Estación de Policía Kennedy, por haber sido sorprendido el 2 de julio de 2025 incumpliendo sus funciones.

La labor investigativa fue determinante para documentar que el patrullero se encontraba durmiendo, dejando en vulnerabilidad la seguridad del puesto.

El proceso judicial avanzó con celeridad y eficiencia, demostrando la efectiva articulación entre la Policía Judicial y el ente acusador, lo que culminó en la formalización de un preacuerdo el pasado 21 de agosto de 2025.

Un juez condenó al patrullero Ramírez Delgado como responsable del delito de abandono del puesto, imponiéndole una pena de 6 meses de prisión.