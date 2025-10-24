“Siempre soñé con los ojos abiertos”: Yoreli Rincón, pionera del futbol femenino colombiano

Yoreli Rincón, actual futbolista en Brasil y con recorrido internacional, creció rodeada del fútbol, su madre practicaba fútbol de salón, su padre era fabricante de balones y su hermano le mostraba las jugadas que hacían famosos como Zinedine Zidane.

Ese juego en el barrio se convirtió en una carrera que abrió camino para miles de niñas en Colombia. “A los seis años hacía mis propios balones para poder entrenar”, recordó. Hoy está en Palmeiras, equipo de Brasil, pero ya ha pasado por equipos de Suecia, Estados Unidos y la misma Colombia, levantando grandes títulos como la Libertadores o la Copa Brasil.

Para ella, su mayor victoria no está solo en la cancha, sino en haber podido mostrar que las mujeres también pueden triunfar en el deporte de manera profesional. Sobre su ausencia de la convocatoria de la Selección Colombia dijo que: “Aprendí a soltar lo que no puedo controlar, yo sé quién soy y lo que entrego en el campo”

La visión de Rincón está destinada a formar a las nuevas generaciones de jugadoras con pasión y disciplina, igual que como lo hizo su mentora, que fue campeona mundial en la selección estadounidense, “Ella me enseñó todos sus secretos, incluso antes de ganar el Balón de Oro”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

