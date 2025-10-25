Aprueban reformulación del proyecto de acueducto de Ciénaga de Oro, Córdoba

La reformulación del proyecto de la línea de impulsión de agua potable Cereté – Ciénaga de Oro, cuya licitación inicial había sido frenada por Aguas de Córdoba argumentando inconsistencias, fue aprobada ante el Ministerio de Vivienda.

Según afirmó en su momento Maruen Jabib Janna, gerente de Aguas de Córdoba, los impases técnicos que habían sido detectados en el proyecto que alcanzó a ser publicado en Secop I, en fase de prepliegos, daban cuenta de que el monto establecido para la iniciativa “no garantizaba las condiciones de salario mínimo para los trabajadores y no cubría los valores vigentes de los insumos requeridos para un proyecto como este”.

No obstante, tras varias mesas de trabajo con la cartera de Vivienda, las inconsistencias parecen haber sido superadas, por lo que se espera que el proyecto atraviese su proceso licitatorio que, de acuerdo con el funcionario, iniciaría en el mes de noviembre.

Como se recordará, tras esta reformulación, el acueducto de Ciénaga de Oro requirió de una adición de $5.000 millones que incrementaron su valor a aproximadamente $60.000 millones. El rubro excedente será asumido por los entes territoriales.

“El ministerio fue claro en manifestarnos desde la primera mesa que ellos no contaban con más recursos, contrario a lo que dijo el presidente. De esa manera, desde la Gobernación se aportarán $4.500 millones con los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable, y Ciénaga de Oro aportará los otros $500 millones”, afirmó en su momento Jabib Janna.

