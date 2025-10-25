El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La emoción es mucha”: director del Grupo Niche por concierto de Shakira en el que participarán

Estos 25 y 26 de octubre el estadio Pascual Guerrero, en Cali, le abrirá las puertas a la reconocida cantante Shakira quien, entre su show, contará con la participación del icónico Grupo Niche.

Por esta razón, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, el director de Grupo Niche, el maestro José Aguirre.

En su primera intervención el maestro Aguirre dijo que “la emoción es mucha. Ella (Shakira) está muy contenta”.

“Todo ha sido coordinado, su equipo de trabajo es maravilloso y nos hemos entendido muy bien. Nuestro equipo también es muy compacto y hay un cariño, un respeto y admiración mutuo y muy grande" , añadió.

“Todo lo que se dio a partir de ahí ha sido una celebración”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

