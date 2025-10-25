W Fin de SemanaW Fin de Semana

“La emoción es mucha”: director del Grupo Niche por concierto de Shakira en el que participarán

El maestro José Aguirre, director del Grupo Niche, dijo en W Fin De Semana que “hay un cariño, un respeto y admiración mutuo y muy grande” entre ambos equipos de trabajo.

05:18

Maestro José Aguirre, director del Grupo Niche. Foto: Colprensa.

Estos 25 y 26 de octubre el estadio Pascual Guerrero, en Cali, le abrirá las puertas a la reconocida cantante Shakira quien, entre su show, contará con la participación del icónico Grupo Niche.

Por esta razón, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, el director de Grupo Niche, el maestro José Aguirre.

En su primera intervención el maestro Aguirre dijo que “la emoción es mucha. Ella (Shakira) está muy contenta”.

“Todo ha sido coordinado, su equipo de trabajo es maravilloso y nos hemos entendido muy bien. Nuestro equipo también es muy compacto y hay un cariño, un respeto y admiración mutuo y muy grande", añadió.

Todo lo que se dio a partir de ahí ha sido una celebración”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

05:18

