José Aguirre, el director que pudo reinventar Grupo Niche sin perder su esencia.

La carrera de Aguirre se forjó entre la música cubana, la disciplina que heredó Jairo Varela y una gran pasión por la salsa, lo que lo llevó a hacer parte y a revitalizar uno de los grupos más emblematicos del país.

“Estoy muy contento de estar en Cali, hace tiempito no venía y este contexto me ha hecho muy feliz” dijo en entrevista con Mujeres W en coincidencia con el 13° aniversario del fallecimiento de Jairo Varela: “Yo fui director del grupo desde el 92 hasta el 2002. En ese tiempo hicimos mucha música que la gente conoce como « La Magia de tus Besos », « Gotas de Lluvia » o « Prueba de fuego »."

Después, Aguirre se enfocó en la producción musical para artistas internacionales. Aun así, en 2015, tras la muerte de Jairo, recibió una llamada de Yanila Varela, hija de Jairo, para retomar el proyecto: “Me convocó para producir un disco y para proponerme tomar nuevamente el grupo, fue una alegria inmensa”, recordó el productor. Aquí empezó la nueva etapa del grupo.

“Diseñamos algo que se llama raíz y alas. Es decir, la raíz se mantiene, pero vamos a darle unas alas, como a una cometa a la que le soltamos la pita”, explicó Aguirre. Esa raíz la representa por los músicos del grupo que contenían una mayor trayectoria y las alas son representadas por las nuevas generaciones, de aquí salieron presentaciones como las que tuvieron en el Olympia de París, o premios Grammy en la categoría de Salsa.

Detrás de Aguirre también hay una historia de lucha. Él nació en una familia campesina que había sido desplazada por la violencia en el Eje Cafetero. “Mi niñez transcurre en muchas partes, casi ni las recuerdo.” cuenta el músico. Su primer contacto de lleno con la música fue en un sistema de bandas juveniles en Caldas. Ya más tarde, en Pereira, conocío la salsa: “Yo tocaba con orquestas y en mis ratos libres oía mucha salsa. Rubén Blades fue fundamental para mí, por su obra social a través de la música”:

La decisión que tuvo de mudarse a Cali fue, cuanto menos, complicada: “Mi mamá me dijo: « ¿Conoces a alguien de allá? », y le dije que no. Pero me bendijo, ella es la persona que más amo en este mundo“. Su madre, Alba Ocampo, fue un impulso silencioso de su carrera llena de decisiones díficiles.

Conocer a Jairo Varela fue el cumplimiento de un sueño para él: “Yo tocaba encima de los grupos de Niche en mi casa, como si estuviera en el grupo. Cuando conocí a Jairo y empecé a trabajar con él, me impactó su humanidad, su forma de ver la vida”. La lección más grande que aprendió de esta época fue la disciplina: “Conozco gente no tan talentosa, pero muy disciplinada, que logró hacer carreras brutales, la disciplina es más importante que el talento.”

Cuando Aguirre y el resto del grupo lanzaron el álbum 40 , sin Jairo Varela de lado, sintió mucho miedo: “Tuve mucho miedo, pero puse todo mi amor, mi experiencia, le di gracias a Dios. Lo entregué todo” y el público le respondió con una gran retroalimentación más allá de las mentes más cerradas: “Los jóvenes nos dicen que se saben Una Aventura o Gotas de Lluvia porque las oían sus abuelos o sus papás, esa es la raíz, pero ahora también nos ven como algo que está a la moda. ”

Al final, El Grupo Niche siguió su camino con autenticidad, talento y una dirección con las raíces necesarias, Aguirre lo resumió así: “Los sueños se cumplen cuando uno trabaja por ellos.”

Escuche la entrevista completa aquí:

