🔴 Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz vuelve a la acción con el Bayern Múnich en la Bundesliga enfrentando al Borussia Mönchengladbach por la fecha 8 del rentado local.

El Bayern Múnich de Luis Díaz busca seguir con su invicto en la Bundesliga después de haber vencido al Borussia Dortmund en el derbi alemán.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: