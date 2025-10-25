Selección Colombia Sub 17 se clasificó a octavos del Mundial femenino

La Selección Colombia Femenina finalizó la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 que se está disputando en Marruecos. Logró imponerse 1-0 contra Corea del Sur con un gol de London Crawford, asegurando así su paso a octavos de final.

Las dirigidas por Carlos Paniagua perdieron en su debut contra España 4-0, se impusieron en su segunda salida 3-0 contra una selección estrenándose en esta cita orbital como lo es Costa de Marfil y su última presentación lograron llevarse los puntos tras obtener la mínima diferencia en el marcador.

Esta es la segunda ocasión en todas las participaciones del elenco colombiano que consiguen avanzar de fase. Por ahora el seleccionado colombiano aguarda rival: Paraguay o Japón.