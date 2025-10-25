Colombia goleó 4-1 a Perú en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica

Colombia se estrenó en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica con una victoria 4-1 ante un seleccionado peruano combativo, al que fisuraron este viernes con su calidad Leicy Santos y Linda Caicedo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La Tricolor femenina se alzó con el triunfo con el doblete de Santos y las anotaciones de Daniela Montoya e Ivonne Chacón, que pudieron ser más con el despliegue de la atacante del Real Madrid, reservada para la segunda parte.

Las cafeteras abrieron pronto el marcador con la imprudencia de Rosa Castro al derribar en el área a Ilana Izquierdo, quien se desdobló bien ante el pase de Leicy Santos, la responsable de cobrar el penal para vencer a la portera Maryory Sánchez al minuto 6.

Pese al 1-0, a las anfitrionas les costó crear situaciones claras en la primera parte por el muro que levantó en su estreno en el banquillo el técnico Antonio ‘Tano’ Spinelli con una línea de cinco en defensa.

Entre Izquierdo, Santos y Pavi inquietaron, pero no lograron abrir la lata en un partido controlado por la Tricolor. Solo hasta el cierre de la primera parte apareció con mucho peligro Carolina Arias, pero falló en la definición.

La Bicolor, por su parte, intentó sin éxito crear problemas con un par de tiros libres de Andrea Thorisson. Lo mejor vino cuando apeló el juego directo para activar a Raquel Bilcape, quien lanzó un centro para Pierina Núñez, pero alcanzó a cortar la arquera Katherine Tapia.

Aunque la tribuna se emocionó con el ingreso de Linda Caicedo, las locales recibieron un mazazo al minuto 48 con la anotación de Núñez para empatar el partido en un contragolpe ejecutado a la perfección por Bilcape, quien remató y Tapia dio un rebote que aprovechó la delantera del Levante español.

El 1-1 obligó a las dirigidas por Ángelo Marsiglia a reaccionar de la mano de Caicedo y así inclinó la cancha, pero no tuvo fortuna en la finalización con Marcela Restrepo con el arco a disposición.

Después fue la portera Sánchez la que brilló atajando un disparo de Santos.

Desde su ingreso, Ivonne Chacón trajo peligro, pero Sánchez sostuvo al seleccionado inca, también en incursiones de Santos, la responsable de cobrar el esquina que le permitió a Daniela Montoya encajar el segundo de las cafeteras con un cabezazo al 74.

Al 80, Caicedo descontó rivales y en el área fue derribada por la arquera Sánchez, pero el tercero para las colombianas no cayó porque Restrepo envió el balón por encima del horizontal.

Colombia se volcó por completo al ataque en el remate del juego con Caicedo haciendo de las suyas para conectar con Restrepo y dejar a Santos lista para concretar el tercero con sutileza al 89′ y redondear una victoria que ensalzó Chacón con el cuarto tanto en tiempo de reposición (90+6′) antes de la cita del martes con Ecuador en Quito.

Escuche W Radio en vivo: