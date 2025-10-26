Alcalde Galán pidió al IDU maratón de visitas en obras para acelerar cumplimientos

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió al director del IDU, Orlando Molano que hiciera una maratón de visitas para supervisar cómo avanzan las obras en la ciudad.

“Revisar, corregir y acelerar donde sea necesario es parte del compromiso que tenemos. Aquí les contamos cómo van 6 obras, incluidos el puente de Venecia y el de la 153 con autopista”, dijo Galán.

Ante esto, Molano realizó una maratón de verificación de obras y revisó los avances del puente vehicular de la calle 153 con AutoNorte.

Según lo informado en la visita, el puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte ya alcanza un 63.25 % de ejecución. La Administración recibió esta obra en enero de 2024 con apenas 11.23 % de avance, lo que significa que en un año y diez meses la obra ha avanzado cerca de un 52 %.

Hasta el momento estos son los avances de la obra: