Armada despliega más de 4.000 hombres y mujeres para garantizar la seguridad durante elecciones

En el marco de la jornada electoral del próximo 26 de octubre, la Armada de Colombia ha dispuesto el despliegue operativo de más de 4.400 hombres y mujeres, quienes reforzarán los dispositivos de seguridad coordinados para garantizar el normal desarrollo en las diferentes zonas del país.

La Fuerza Naval del Caribe desplegó 783 Infantes de Marina en 33 municipios de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Las tropas harán presencia en 94 puestos y 102 mesas de votación, donde se estima la participación de más de 152 mil ciudadanos.

Asimismo, unidades del Grupo de Guardacostas del Caribe realizan escolta y apoyo a la jornada en la zona insular de Cartagena y el archipiélago de las Islas del Rosario.

En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, se han asignado más de 40 uniformados para reforzar la seguridad en ocho puestos y 19 mesas de votación, incluyendo las ubicadas en el municipio de Santa Catalina.

Por su parte, la Fuerza Naval del Pacífico ha dispuesto 1.574 tripulantes en tierra, mar y río para custodiar los ejes fluviales y marítimos, así como las vías de acceso a los centros poblados de la región.