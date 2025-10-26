David Alonso consiguió podio en Moto 2: quedó segundo en el GP de Malasia

Se acerca el final de la temporada de Moro GP2 y David Alonso sigue mostrando su talento; en esta ocasión el piloto del Aspar Team largó en la sexta casilla en el circuito de Sepang y logró llegar en la segunda posición; asimismo consiguió su segundo podio de manera consecutiva.

FOURTH PODIUM this season for David Alonso… who is still in the fight to become rookie of the year!!#MalaysianGP pic.twitter.com/MurXjYwqsq — Aspar Team (@AsparTeam) October 26, 2025

La carrera fue un verdadero desafío, así lo hizo saber Alonso tras finalizar el circuito: “Este deporte es nuestra forma de vivir, pero a veces nos separamos un poco de la realidad. He estado en contacto con los equipos para saber el estado de Rueda y Dettwiler, y he podido salir a la pista sabiendo su estado y eso me ha dado fuerzas. Esta carrera es para ellos y solo deseo que vuelvan fuertes”.

Estas declaraciones obedecen al accidente sucedido en Moto 3 en la misma pista, en donde estuvieron involucrados José Antonio Rueda y a Noah Dettwiler, que según la prensa internacional se encuentran fuera de peligro pero deberán someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas. De hecho se retrasaron el resto de carreras tras este suceso, dejando a David Alonso y al resto de competidores en espera para reanudar la carrera.

💥🏍 🚑 Pilotos de Moto3 sufren un terrible accidente antes del inicio de la carrera en el Gran Premio de Malasia



El español José Antonio Rueda, campeón anticipado de esta temporada de Moto3, en el Gran Premio que se celebra en Malasia, chocó a alta velocidad con la… pic.twitter.com/zu3v9nvnyU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 26, 2025

Diego Moreira es el líder del campeonato mientras que David Alonso en la clasificación general es octavo y suma 137 puntos.