David Alonso consiguió podio en Moto 2: quedó segundo en el GP de Malasia

El piloto colombo- español consiguió llegar en la segunda posición en el Gran Premio de Malasia, es el cuarto podio que consigue en la temporada.

David Alonso. Foto: suministrada.

Natalia Giraldo González

Se acerca el final de la temporada de Moro GP2 y David Alonso sigue mostrando su talento; en esta ocasión el piloto del Aspar Team largó en la sexta casilla en el circuito de Sepang y logró llegar en la segunda posición; asimismo consiguió su segundo podio de manera consecutiva.

La carrera fue un verdadero desafío, así lo hizo saber Alonso tras finalizar el circuito: “Este deporte es nuestra forma de vivir, pero a veces nos separamos un poco de la realidad. He estado en contacto con los equipos para saber el estado de Rueda y Dettwiler, y he podido salir a la pista sabiendo su estado y eso me ha dado fuerzas. Esta carrera es para ellos y solo deseo que vuelvan fuertes”.

Estas declaraciones obedecen al accidente sucedido en Moto 3 en la misma pista, en donde estuvieron involucrados José Antonio Rueda y a Noah Dettwiler, que según la prensa internacional se encuentran fuera de peligro pero deberán someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas. De hecho se retrasaron el resto de carreras tras este suceso, dejando a David Alonso y al resto de competidores en espera para reanudar la carrera.

Diego Moreira es el líder del campeonato mientras que David Alonso en la clasificación general es octavo y suma 137 puntos.

