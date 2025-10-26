Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas, una semana después del robo del Louvre

Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas.

Los arrestos se produjeron en la noche del sábado pero la información fue divulgada esta mañana por medios locales franceses, una filtración “precipitada” que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación.

“Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”, transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Beccuau indicó igualmente que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos, que puede durar hasta 96 horas.

La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

