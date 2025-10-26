Orden de captura contra subintendente condenado por apropiarse de recursos de la Policía

Un juez de Meta condenó al subintendente (r) Jhon Jarley González Espitia, por transferir a su cuenta personal $850 millones destinados a la Policía del municipio de Soacha (Cundinamarca), en hechos registrados en octubre de 2019.

El uniformado tendrá que pagar una condena de 140 meses de prisión, una multa de 855 salarios mínimos legales vigentes, y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo de tiempo de la pena.

El juez emitió orden de captura contra González, quien además es requerido con circular roja de Interpol por los cargos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y sucesivo con los delitos de prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático.

Según la investigación el subintendente (r) aprovechó su cargo como tesorero de la Policía de Cundinamarca para transferir la millonaria suma, que estaba destinada para la celebración de un convenio con la Policía de Soacha para la seguridad vial y la regulación de los controles de tránsito y transporte del municipio.